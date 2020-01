Po smrti chlapca v podvozku vypratali domy okolo letiska

Abidjan 20. januára (TASR) - Úrady v Pobreží Slonoviny vysťahovali desaťtisíce ľudí žijúcich v okolí hlavného letiska tohto afrického štátu a reagovali tým na smrť 14-ročného chlapca Laurenta Barthelemyho v podvozku lietadla z 8. januára.



Jeho telo našli až po pristátí stroja spoločnosti Air France v Paríži, pripomenula v pondelok tlačová agentúra Reuters.



Barthelemy údajne prekĺzol na letisko v metropole Abidjan cez chudobnú štvrť, ktorá sa rozkladá po jeho obvode. Preskočil plot okolo letiska a ukryl sa v podvozku lietadla Air France, ktoré malo namierené do Paríža.



Vláda Pobrežia Slonoviny oznámila, že vytvorí 200-metrový bezpečnostný obvod okolo letiska, aby zabránila opakovaniu takýchto tragických prípadov, a nariadila vypratanie štvrte Adjouffou.



Obyvatelia dostali čas do pondelka, aby opustili štvrť Adjouffou, bludisko uličiek s rozpadávajúcimi sa, nízkymi chatrčami, kde žije celkovo približne 200.000 obyvateľov. Ľudia si náhlivo zhromaždili osobné veci a majetok, okrem iného plechové strechy, matrace a záchodové dosky.



Mnohí nevedeli, kam pôjdu.



"Odchádzame, ale kde sa máme uchýliť?" položila otázku stredoškoláčka Epiphanie Djossouová. "Musela som svoje veci nechať u ďalšej rodiny a neviem, ako budem teraz bez nich chodiť do školy," dodala.



Ďalší ľudia boli nahnevaní, že ich donútili odísť po čine dieťaťa, ktoré pochádzalo z inej časti mesta. "Dieťa bolo z Yopougonu, ale teraz sa musí vysťahovať celá štvrť Adjouffou. Prečo?" spýtal sa Jean Diriga.



Rodina a priatelia sa minulý týždeň zišli na smútočnom obrade v kostole svätého Egídia v Abidjane a uctili si pamiatku Barthelemyho, hoci nevedeli presne vysvetliť, prečo vkĺzol do lietadla.



V posledných rokoch sa do lietadiel smerujúcich z afrických krajín do Európy prikradlo niekoľko čiernych pasažierov a väčšina z nich cestou zahynula.



"Nikdy som od svojho dieťaťa nechcel, aby urobilo niečo také nebezpečné," uviedol otec chlapca Marius Barthelemy. "Dal som mu všetko, čo som mohol a čo som pokladal za nutné v každodennom živote," doplnil.



Letecká spoločnosť Air France oznámila, že smrť Barthelemyho vyšetruje.