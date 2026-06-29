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Pobrežie Slonoviny: Silné dažde si vyžiadali viac ako desať obetí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V štvrtiach Attécoubé a Yopougon bolo zaznamenaných viac ako desať úmrtí, napísala Dogová. Na fotografiách a videách internete vidieť zaplavené ulice v celom Abidjane.

Autor TASR
Abidjan 29. júna (TASR) - V dôsledku záplav a zosuvov pôdy po silných dažďoch v hlavnom meste Pobrežia Slonoviny Abidjane zomrelo za dva dni viac ako desať ľudí, uviedla v pondelok tamojšia ministerka pre sociálnu súdržnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Obdobie dažďov v Pobreží Slonoviny trvá od konca mája do konca júla a súvisiace zosuvy pôdy a záplavy si každoročne vyžiadajú desiatky obetí najmä v chudobnejších štvrtiach.

„Dôsledky nepretržitých dažďov, ktoré zasiahli Abidjan a jeho okolie od noci 27. júna, sú čoraz jasnejšie,“ napísala ministerka pre sociálnu súdržnosť Belmonde Dogová na sociálnej sieti Facebook.

V štvrtiach Attécoubé a Yopougon bolo zaznamenaných viac ako desať úmrtí, napísala Dogová. Na fotografiách a videách internete vidieť zaplavené ulice v celom Abidjane.

V šesťmiliónovom Abidjane sú povodne opakujúcim sa problémom, pretože rýchla urbanizácia sa prejavila výstavbou príbytkov aj na územiach náchylných na záplavy.
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