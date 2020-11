V štáte Pobrežie Slonoviny úrady zatkli prezidentského kandidáta

Abidjan 7. novembra (TASR) - Úrady v africkom štáte Pobrežie Slonoviny zatkli opozičného prezidentského kandidáta Pascala Affiho N'Guessana, ktorý odmietol výsledky minulotýždňových volieb. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Volebná komisia v utorok 3. novembra oznámila, že úradujúci prezident Alassane Ouattara drvivou väčšinou získal tretie funkčné obdobie po tom, ako jeho dvaja hlavní súperi voľby bojkotovali. Prezidentské voľby v krajine sa konali 31. októbra.



Opozícia sa snažila Ouattarovi zabrániť uchádzať sa o tretie obdobie vo funkcii, so svojimi právnymi krokmi však neuspela.



N'Guessan a ďalší opozičný kandidát počas volieb ľudí nabádali na občiansku neposlušnosť. Volebné výsledky odmietli a žiadali vytvorenie prechodnej vlády, píše AFP.



Prokuratúra podľa AFP troch opozičných politikov obvinila v súvislosti so vzburou a terorizmom.



Ústavný súd v septembri rozhodol, že 78-ročný Ouattara sa môže uchádzať o opätovné zvolenie, hoci ústava povoľuje hlave štátu len dve funkčné obdobia. Zdôvodnil to tým, že po zmene ústavy v roku 2016 sa počítanie funkčných období začalo odznova.



Pri ozbrojených zrážkach spojených s voľbami v Pobreží Slonoviny bolo od augusta zabitých najmenej 40 ľudí. Pri násilnostiach, ktoré táto krajina zažila po sporných voľbách v roku 2010, prišlo o život približne 3000 ľudí.