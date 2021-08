Pobrežie Slonoviny začína očkovanie proti ebole

Yamoussoukro 17. augusta (TASR) - Pobrežie Slonoviny začalo v pondelok distribuovať vakcíny proti ochoreniu ebola. Stalo sa tak po tom, ako táto západoafrická krajina zaznamenala svoj prvý známy prípad infekcie od roku 1994.



Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva.



"Zdravotnícki pracovníci, blízki príbuzní a kontaktné osoby danej obete" budú prvými prijímateľmi vakcíny, uviedol rezort s tým, že 5000 dávok očkovacej látky krajina dostala od susednej Guiney. Vakcinácia "cieľových skupín" sa začala už v nedeľu.



Jediný identifikovaný prípad eboly v krajine zistili zdravotnícke úrady v priebehu uplynulého víkendu v Abidjane, ekonomickom centre Pobrežia Slonoviny. Išlo o 18-ročnú Guinejčanku, ktorá prišla do krajiny minulý týždeň v stredu.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že genetické sekvenovanie vzorky vírusu určí, či sa predmetný prípad viaže k nedávnemu zhoršeniu epidemiologickej situácie v Guinei.



Ebola spôsobuje závažnú horúčku a v najhoršom prípade vedie k nezastaviteľnému krvácaniu. Choroba sa prenáša prostredníctvom kontaktu s telesnými tekutinami, pričom najohrozenejšie sú osoby, ktoré žijú s nakazenými ľuďmi alebo sa o takýchto pacientov starajú.



Pravdepodobnosť úmrtia sa pohybuje na úrovni 25-90 percent. Šance na prežitie stúpajú, ak sa ochorenie diagnostikuje včas a začne sa liečiť už v skorom štádiu.



V Konžskej demokratickej republike (KDR) si epidémia eboly od augusta 2018 do júna 2020 vyžiadala viac než 2200 mŕtvych.



Nález prípadu eboly v Pobreží Slonoviny prichádza takmer dva mesiace po tom, ako WHO vyhlásila koniec druhého vypuknutia eboly v Guinei, ku ktorému došlo minulý rok a vyžiadalo si 12 mŕtvych.