Pobrežie Srí Lanky zaplavujú tony plastu z horiacej kontajnerovej lode

Negombo 29. mája (TASR) - Na pobrežie Srí Lanky sa vyplavili tony plastového odpadu z horiacej kontajnerovej lode, ktorej navyše hrozí, že sa rozlomí, čo by mohlo mať za následok ešte aj únik ropných látok do mora.



Informovala o tom v sobotu agentúra AFP, ktorá sa odvolala na miestneho predstaviteľa rezortu ochrany životného prostredia.



Miestne pláže i chov rýb v plytkých vodách ohrozujú drobné polyetylénové granuly a zuholnateľné úlomky plastu, ktoré sa teraz stovky námorníkov a rybárov snažia zozbierať pomocou bagrov a lopát. Vedci už začali vyhodnocovať vplyv tejto ekologickej katastrofy na mangrovníkové porasty, lagúny a organizmy žijúce v mori, uviedla AFP.



Lagúna Negombo, ktorá je známa svojimi krabmi a krevetami, je od zvyšku mora oddelená plastovými zátarasami pre prípad, že by z kontajnerovej lode X-Press Pearl začali unikať ropné látky.



Srílanský úrad pre ochranu morí (MEPA) uviedol, že znečistenie mikroplastmi môže pre ostrov v Indickom oceáne znamenať ekologickú záťaž na celé roky. "Toto je pravdepodobne najhoršie znečistenie pláže v našej histórii," uviedol predseda MEPA Dharšaní Lahandápúra.



Na 80-kilometrovom úseku pobrežia v blízkosti havarovanej lode, ktorá napriek zásahom hasičov horí už 10 dní, bol zakázaný rybolov.



Medzinárodnú záchrannú akciu pri pobreží Srí Lanky vedie holandská spoločnosť SMIT, ktorá tam vyslala špeciálne hasiace remorkéry. India zasa vypravila plavidlá pobrežnej stráže, aby pomohli námorníctvu Srí Lanky.



Miestne úrady informovali, že pri požiari bola zničená veľká časť nákladu lode, vrátane 25 ton kyseliny dusičnej, hydroxidu sodného, mazív a ďalších chemikálií.



Loď X-Press Pearl začal horieť, keď čakala na vstup do prístavu Kolombo, a kotvila na mori, vo vzdialenosti asi 14 kilometrov od pobrežia.