Pobrežná stráž našla pri pátraní po nezvestných migrantoch mŕtve telá

Atény 19. júna (TASR) - Grécka pobrežná stráž v pondelok oznámila, že našla dve mŕtve telá v oblasti minulotýždňovej nehody, pri ktorej sa v Iónskom mori prevrátila loď so stovkami migrantov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hovorkyňa gréckej pobrežnej stráže uviedla, že telá boli "v štádiu rozkladu" a ich pohlavie nebolo možné okamžite identifikovať. Nedokázala ani potvrdiť, či ide o obete minulotýždňovej nehody, ktorá si vyžiadala najmenej 78 ľudských životov.



Preťažená rybárska loď s migrantmi sa potopila minulý týždeň v stredu západne od Peloponézskeho ostrova. Plavidlá gréckej pobrežnej stráže naďalej pátrajú po stovkách nezvestných osôb, zachrániť sa im podarilo 104 ľudí.



V súvislosti s nešťastím bolo zadržaných deväť Egypťanov podozrivých z pašovania ľudí. Grécko vyhlásilo minulý týždeň pre tragédiu trojdňový štátny smútok. Tamojšie politické strany v reakcii na nešťastie dočasne pozastavili kampaň pred nedeľnými parlamentnými voľbami.



Loď so stovkami migrantov smerovala z Líbye do Talianska. Preživší pochádzajú väčšinou zo Sýrie, Egyptu a Pakistanu.