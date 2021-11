Pobrežná stráž pri Lampeduse zachránila zhruba 300 migrantov

Rím 25. novembra (TASR) - Príslušníci talianskej pobrežnej stráže zachránili približne 300 migrantov z preplneného člna, ktorý sa dostal v rozbúrených vodách Stredozemného mora do ťažkostí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Pobrežná stráž vo vyhlásení uviedla, že v čase, keď približne 14 míľ od pobrežia talianskeho ostrova Lampedusa k člnu dorazili záchranné jednotky, niektorí ľudia boli vo vode.



Do záchrannej operácie, ktorá sa začala v noci na stredu a trvala do štvrtka, sa zapojili tri lode a lietadlo. Celkovo sa podarilo zachrániť 296 ľudí vrátane 14 žien a osem maloletých.



Taliansko zaznamenalo v posledných týždňoch prudký nárast počtu migrantov ilegálne prepravovaných do Európy na člnoch. Ďalších 203 migrantov, ktorí sa plavili na troch samostatných člnoch, sa za posledné dva dni vylodilo v regióne Kalábria na juhu Talianska.



Podľa údajov talianskeho ministerstva vnútra sa od začiatku tohto roku do Talianska doplavilo už približne 61.935 migrantov. Vlani išlo za rovnakú dobu o 32.542 osôb.