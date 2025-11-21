< sekcia Zahraničie
Pobrežná stráž USA už nebude svastiku považovať za nenávistný symbol
Autor TASR
Washington 21. novembra (TASR) - Americká pobrežná stráž už nebude svastiku klasifikovať ako nenávistný symbol, napísal vo štvrtok denník The Washington Post. Tento niekdajší emblém nacistickej éry bude miesto toho označený ako „potenciálne kontroverzný“, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Washington Post spresnil, že nové pravidlá vstúpia do platnosti na budúci mesiac. Úradujúci veliteľ pobrežnej stráže USA admirál Kevin Lunday vo vyhlásení, ktoré citoval denník, uviedol, že akékoľvek zobrazenie, použitie alebo propagácia takýchto symbolov bude aj naďalej „dôkladne prešetrené a prísne potrestané“.
Pobrežná stráž odmietla vysvetliť, prečo jej aktualizovaná politika už nedefinuje svastiky ako nenávistný symbol. Hovorkyňa Jennifer Plozaiová v tejto súvislosti uviedla, že služba so správou nesúhlasí, má však v úmysle zmeny politiky preskúmať.
Svastika bola oficiálnym symbolom nacizmu a v roku 1935 sa stala symbolom nacistického štátu, pripomína DPA. Na rozdiel od Spojených štátov je zobrazovanie alebo používanie svastiky v Nemecku nezákonné.
Nová politika má nadobudnúť účinnosť 15. decembra. V správe sa uvádza, že taktiež bude kategorizovať slučku - symbol spájaný s historickými lynčovaniami v Spojených štátoch - a vlajku Konfederácie, ktorá podľa kritikov oslavuje otrokársku minulosť južných štátov, ako „rozdeľujúce“, a nie ako nenávistné symboly.
Pobrežná stráž USA pôsobí pod ministerstvom vnútornej bezpečnosti, pričom šéfkou tohto retortu je Kristi Noemová.
