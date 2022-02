Pobrežná stráž v Taliansku zachránila 573 migrantov

Rím 22. februára (TASR) - Talianska pobrežná stráž oznámila, že v noci na utorok z vôd v okolí regiónu Kalábria na juhu krajiny zachránila 573 migrantov z preplnených rybárskych člnov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Na záchrannej operácii sa zúčastnila jedna väčšia loď a tri hliadkovacie plavidlá. Migrantov našli vo vzdialenosti približne 110 kilometrov od južného pobrežia Kalábrie. Tiesnili sa "na dvoch preplnených rybárskych člnoch" vo vlnách za nepriaznivých poveternostných podmienok.



Medzi zachránenými bolo 59 mladistvých osôb, väčšina z nich bez sprievodu ďalších rodinných príslušníkov. Jeden z migrantov potreboval bezodkladnú zdravotnú starostlivosť a hliadkovacia loď ho previezla do prístavného mesta Roccella Ionica.



Ostatných podľa pobrežnej stráže prevezú do prístavu Augusta na Sicílii.



Tento rok sa do Európy po mori dostalo približne 10.570 migrantov a ďalších viac ako 1400 prišlo po súši alebo letecky, píše AFP s odvolaním sa na Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IMO). Približne 229 prišlo pri pokusoch dostať sa do Európy o život alebo sú nezvestní.