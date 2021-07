Pobrežná stráž v Tunisku zachránila 166 migrantov, 16 ďalších zahynulo

Tunis 22. júla (TASR) - Tuniská pobrežná stráž zachránila vo štvrtok 166 migrantov uviaznutých na mori takmer týždeň a vyzdvihla telá 16 ďalších, ktorí zahynuli pri pokuse o nebezpečnú plavbu cez Stredozemné more do Európy, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Medzi migrantmi bolo 65 Maročanov, 62 Bangladéšanov a 15 Egypťanov vo veku od 15 do 48 rokov. Z líbyjského pobrežia vyrazili ešte v noci na sobotu, ich čln stroskotal blízko pobrežia susedného Tuniska, spresnilo tuniské ministerstvo obrany.



Tuniské úrady uviedli, že 16 migrantov zomrelo na palube člna a v súvislosti s príčinami úmrtí prebieha vyšetrovanie.



Trasa medzi Líbyou a Európou sa považuje za najnebezpečnejšiu v Stredomorí. V priebehu tohto roka zahynulo na mori pri pokuse preplávať Stredozemné more viac než 890 ľudí. Ide o nárast o 130 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, uviedla minulý týždeň Medzinárodná organizácia pre migráciu. Od začiatku leta stúpol aj počet pokusov o preplávanie Stredozemného mora s cieľom dostať sa do Európy, pretože migranti chcú využiť priaznivé počasie a pokojnejšie more, pripomína AFP.