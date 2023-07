Pobrežná stráž zachránila pri Kanárskych ostrovoch 86 migrantov

Madrid 10. júla (TASR) - Španielska pobrežná stráž zachránila v pondelok 86 migrantov zo subsaharskej Afriky z lode pri Kanárskych ostrovoch. Loď predtým spozorovalo záchranné lietadlo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Záchranári najskôr predpokladali, že na palube plavidla "by mohlo byť až približne 200 ľudí". Neskôr však informovali, že odhad posádky bol nesprávny. "Zo vzduchu je ťažké určiť počet ľudí (na lodi)," povedali pre AFP.



Medzi zachránenými je 80 mužov a šesť žien. Pobrežná stráž informovala, že teraz budú prevezení do prístavného mesta Arguineguín na ostrove Gran Canaria, kam by mali doraziť okolo 21.00 h SELČ.



Loď spozorovali asi 131 kilometrov južne od Gran Canarie, jedného z Kanárskych ostrovov. Podľa pobrežnej stráže sa nachádzala v oblasti, kde záchranné lietadlo hľadalo plavidlo, ktoré pred dvoma týždňami vyplávalo zo Senegalu. "Je veľmi pravdepodobné, že ide o tú istú loď," dodala hovorkyňa pobrežnej stráže.