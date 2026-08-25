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Pobrežná stráž zachránila pri Kréte 85 migrantov z dvoch člnov
V uplynulých dňoch vytiahli z mora v okolí tohto ostrova už stovky ľudí, ktorí sa pokúšali dostať do Európy.
Autor TASR
Atény 25. augusta (TASR) - Grécka pobrežná stráž zachránila v utorok 85 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach pri pobreží ostrova Kréta. Informovala o tom tlačová agentúra ANA, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
V uplynulých dňoch vytiahli z mora v okolí tohto ostrova už stovky ľudí, ktorí sa pokúšali dostať do Európy. Dva gumené člny spozorovalo bezpilotné lietadlo a na miesto okamžite vyrazilo plavidlo pobrežnej stráže, uviedla agentúra ANA s odvolaním sa na vyhlásenie úradov.
Migrantov následne previezli do prístavu Kali Limenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrujú.
Kréta a neďaleký ostrov Gavdos, ktoré sú od líbyjského pobrežia vzdialené približne 320 kilometrov, sa v uplynulom roku stali vyhľadávaným cieľom pre žiadateľov o azyl snažiacich sa dosiahnuť európske brehy, dodáva AFP.
V uplynulých dňoch vytiahli z mora v okolí tohto ostrova už stovky ľudí, ktorí sa pokúšali dostať do Európy. Dva gumené člny spozorovalo bezpilotné lietadlo a na miesto okamžite vyrazilo plavidlo pobrežnej stráže, uviedla agentúra ANA s odvolaním sa na vyhlásenie úradov.
Migrantov následne previezli do prístavu Kali Limenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrujú.
Kréta a neďaleký ostrov Gavdos, ktoré sú od líbyjského pobrežia vzdialené približne 320 kilometrov, sa v uplynulom roku stali vyhľadávaným cieľom pre žiadateľov o azyl snažiacich sa dosiahnuť európske brehy, dodáva AFP.