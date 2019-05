Pobrežná stráž zachránila pri líbyjskom pobreží takmer 150 migrantov

Na tejto nebezpečnej ceste do Európy boli zachránené tisíce ľudí, ale tisíce ich aj zahynuli.

Tripolis 12. mája (TASR) - Pobrežná stráž Líbye zachránila v Stredozemnom mori pri brehoch tejto africkej krajiny takmer 150 migrantov smerujúcich do Európy. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu líbyjskej pobrežnej stráže.



Gumený čln, na ktorom sa plavilo 96 migrantov vrátane 16 žien a štyroch detí, zachytili príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže v sobotu neďaleko mesta Záwíja, 50 kilometrov východne od hlavného mesta Tripolis.



Ďalší čln s 51 migrantmi na palube zadržali v sobotu neďaleko pobrežného mesta Chums, približne 120 kilometrov východne od Tripolisu.



Migrantom poskytli humanitárnu i zdravotnú pomoc a následne ich previezli do utečeneckých táborov v krajine.



Líbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.



