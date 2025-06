Pobrežná stráž zachránila pri ostrove Gavdos stovky migrantov

Atény 20. júna (TASR) - Viac než 400 žiadateľov o azyl sa vylodilo na malom ostrove Gavdos pri Kréte, uviedla v piatok grécka pobrežná stráž. Tento vstupný bod v uplynulých mesiacoch čoraz viac využívajú prevádzači migrantov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Pobrežná stráž tvrdí, že žiadatelia o azyl dorazili za uplynulých 24 hodín v niekoľkých skupinách, pričom najväčšia z nich zahŕňala viac ako 350 ľudí.



Európska pohraničná a pobrežná stráž (Frontex) zaznamenala loď s migrantmi ešte vo štvrtok. Na záchrannej operácii sa zúčastnilo plavidlo gréckej pobrežnej stráže a štyri nákladné lode v okolí.



Žiadatelia o azyl budú presunutí do dočasného prijímacieho centra v meste Paleochora na Kréte, kde sa identifikujú a zaregistrujú, píše AFP.



Pobrežná stráž vo svojom vyhlásení uviedla, že vo štvrtok spozorovala pri pobreží ostrova Gavdos ďalšiu skupinu približne 40 migrantov. Taktiež ich previezli do spomínaného centra na Kréte.



AFP informuje, že dosiaľ neboli zverejnené národnosti migrantov. Agentúra DPA s odvolaním na grécky spravodajský web ERTnews uviedla, že pobrežná stráž zachránila približne až 700 migrantov na lodiach plaviacich sa z Líbye.



Grécko je jednou z hlavných vstupných brán pre migrantov utekajúcich pred vojnovými konfliktmi a chudobou v Afrike či na Blízkom východe, ktorí sa pokúšajú dostať na územie Európskej únie, píše AFP. Podľa údajov Organizácie Spojených národov prišlo tento rok do Grécka viac ako 14.000 žiadateľov o azyl.