Pobrežná stráž zachránila v Stredozemnom mori 29 migrantov

Atény 3. augusta (TASR) - Grécka pobrežná stráž v stredu zachránila viac ako 20 ľudí z plachetnice, ktorá sa ocitla v núdzi juhozápadne od Peloponézskeho polostrova. Loď s ľuďmi z Iránu, Afganistanu a Bangladéša vyplávala z Turecka a pravdepodobne smerovala do Talianska. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Pátracie a záchranné stredisko pobrežnej stráže dostalo v pondelok večer informáciu o plavidle s 29 ľuďmi na palube, ktoré sa dostalo do problémov 155 kilometrov juhozápadne od mesta Pylos.



Pasažierov - 10 mužov, jednu ženu a 18 mladistvých - previezli do juhogréckeho mesta Kalamata. Dvoch mužov z Iránu po prevoze zatkli pre podozrenie, že sú pašeráci. Grécke úrady každého, koho pristihnú pri riadení lode vezúcej migrantov, obvinia z prevádzačstva.



Jedna z hlavných migračných trás do Európskej únie, využívaná žiadateľmi o azyl z Afriky a Blízkeho východu, viedla práve cez grécke ostrovy z neďalekého Turecka. Migranti sa teraz snažia obísť Grécko a dostať sa cez Stredozemné more do Talianska.