Americká pobrežná stráž zachránila 34 utečencov z Haiti

Washington 13. decembra (TASR) - Pobrežná stráž Spojených štátov v utorok oznámila, že sa jej podarilo zachrániť 34 utečencov z Haiti, ktorých prevádzači nechali na neobývanom ostrove blízko Portorika. Ide už o druhý takýto prípad v priebehu jedného mesiaca. TASR správu prevzala z agentúry AP.



O prítomnosti migrantov na ostrove Monita informovali zamestnanci portorického ministerstva prírodných zdrojov, ktorí na ostrove spozorovali niekoľko vatier.



Záchranná akcia, ktorá trvala päť hodín, sa odohrala v pondelok. Utečenci, medzi ktorými bolo 26 mužov, sedem žien a jeden chlapec, skočili do mora, kde na nich čakal čln pobrežnej stráže. Následne boli prevezení na pohraničné oddelenie USA v Portoriku.



Agentúra AP pripomína, že americká pobrežná stráž v novembri z ostrova Monita zachránila 12 haitských utečencov, ktorí tam strávili päť dní. Na konci júna uviazlo na tom istom ostrove 27 Haiťanov.



V dôsledku prehlbujúcej sa chudoby a politickej neistoty uteká z Haiti čoraz viac ľudí. Mnohí prejdú do Dominikánskej republiky, kde zaplatia prevádzačom, aby ich dostali do Portorika. Tí ich však častokrát nechajú na polceste. Tento rok prišli o život desiatky utečencov, ktorým sa na rozbúrenom mori prevrátili ich chatrné člny.