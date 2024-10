Poľská rozhlasová stanica nahradila moderátorov umelou inteligenciou

Varšava 29. októbra (TASR) - Poľská rozhlasová stanica OFF Radio Kraków v pondelok oznámila, že ukončuje "experiment", v rámci ktorého jej relácie viedli moderátori vygenerovaní umelou inteligenciou (AI). Poslucháčov totiž pobúrila, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Stanica prepustila pred časom mnohých redaktorov, minulý týždeň však vysielanie niektorých relácií obnovila, pričom moderátorov nahradila fiktívnymi osobami, ktoré vygenerovala AI. Opatrením rozhnevala poslucháčov v celom Poľsku. Mnohí vyjadrovali obavy z nahrádzania skutočných ľudí umelou inteligenciou.



Marcin Pulit z vedenia stanice v pondelok povedal, že cieľom bolo vyvolať diskusiu o umelej inteligencii, čo sa aj podarilo. Experiment mal podľa jeho slov pôvodne trvať tri mesiace, momentálne však nevidí dôvod na to, aby ďalej pokračoval.



"Po týždni sme zozbierali toľko pozorovaní, názorov a záverov, že sme sa rozhodli, že jeho pokračovanie je zbytočné," uviedol. Stanicu podľa jeho slov prekvapila "miera emócií", ktoré experiment sprevádzali, pričom jej boli pripisované "neexistujúce zámery a činy" a na základe nich vynášané tvrdé súdy.



Krakovská stanica tvrdí, že jej "avatary", respektíve fiktívne osoby moderátorov, boli navrhnuté tak, aby oslovili mladších poslucháčov tým, že budú hovoriť o kultúrnych, umeleckých a sociálnych otázkach vrátane problémov menšiny LGBTQ+.



Opatrenie sa dostalo do pozornosti širokej verejnosti minulý týždeň po tom, ako novinár a filmový kritik Mateusz Demski, ktorý donedávna moderoval jednu z relácií tejto stanice, spustil petíciu vyzývajúcu stanicu na ukončenie experimentu. Otvoreným listom zároveň protestoval proti nahrádzaniu zamestnancov médií umelou inteligenciou, ktoré označil za "nebezpečný precedens". Petíciu podpísalo vyše 23.000 ľudí.



Minulý utorok zmienená stanica odvysielala "rozhovor", ktorý viedol moderátor vytvorený umelou inteligenciou s hlasom, ktorý taktiež vygenerovala AI a mal predstavovať poľskú poetku a nositeľku Nobelovej ceny za literatúru Wislawu Szymborskú, ktorá zomrela v roku 2012. Stanica zároveň plánovala odvysielať obdobný "rozhovor" aj s poľským štátnikom Józefom Pilsudským, ktorý zomrel v roku 1935.