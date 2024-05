Počas bojov v Gaze zomreli štyria izraelskí vojaci

Gaza/Tel Aviv 10. mája (TASR) - Pri bojoch v jednej zo štvrtí palestínskeho mesta Gaza v piatok zahynuli štyria vojaci izraelskej armády. Podľa predbežného vyšetrovania ich zabilo výbušné zariadenie, informuje TASR podľa správy denníka The Times of Israel (TOI). Pri výbuchu sa vážne zranili aj ďalší dvaja dvojaci.



Izraelskí vojaci prehľadávali školský komplex v štvrti Zajtún, kde armáda zaznamenala náznaky aktivít militantného hnutia Hamas. V areáli objavila zbrane a najmenej jeden tunel.



Podľa armády vojaci mali 19 rokov. Od začiatku izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy z 27. októbra tam celkovo zahynulo 271 vojakov.



Izraelská armáda v inom vyhlásení hlásila dvoch zranených vojakov aj v južnej časti Pásma Gazy. Evakuovali ich do nemocnice.



K sérii piatkových útokov v pobrežnej enkláve sa prihlásili viaceré palestínske militantné zoskupenia. Brigády al-Kuds, ozbrojené krídlo hnutia Islamský džihád, tvrdili, že v štvrti Zajtún odpálili míny a výbušné zariadenia.



Ozbrojené krídlo Hamasu – Brigády Izzadína Kasáma - vo vyhlásení uviedli, že zaútočili na izraelských vojakov vo východnej časti mesta Rafah ležiacom na juhu pobrežnej enklávy, ktoré Izrael považuje za poslednú baštu Hamasu a plánuje tam inváziu.



Vojnu v Pásme Gazy rozpútal útok palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023, kde zahynulo približne 1170 ľudí, väčšinou civilistov.



Izraelská odvetná ofenzíva v Pásme Gazy si dosiaľ vyžiadala najmenej 34.943 obetí a 78.572 zranených, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom.