Počas bojov v južnom Libanone zomreli dvaja izraelskí vojaci

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Obaja zomreli počas rovnakého incidentu.

Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 8. marca (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že dvaja jej vojaci boli zabití na bojisku v južnom Libanone. Ide o prvé úmrtia príslušníkov izraelskej armády od obnovenia konfliktu s militantným hnutím Hizballáh začiatkom tohto týždňa, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Obaja zomreli počas rovnakého incidentu. Armáda spresnila, že jedným z nich bol 38-ročný vojak s hodnosťou seržant. Viac informácií ohľadom ich úmrtí však neuviedla.

Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi, keď hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Izraelská armáda reagovala útokmi na ciele pripisované Hizballáhu na libanonskom území.
