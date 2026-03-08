< sekcia Zahraničie
Počas bojov v južnom Libanone zomreli dvaja izraelskí vojaci
Obaja zomreli počas rovnakého incidentu.
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 8. marca (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že dvaja jej vojaci boli zabití na bojisku v južnom Libanone. Ide o prvé úmrtia príslušníkov izraelskej armády od obnovenia konfliktu s militantným hnutím Hizballáh začiatkom tohto týždňa, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Obaja zomreli počas rovnakého incidentu. Armáda spresnila, že jedným z nich bol 38-ročný vojak s hodnosťou seržant. Viac informácií ohľadom ich úmrtí však neuviedla.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi, keď hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Izraelská armáda reagovala útokmi na ciele pripisované Hizballáhu na libanonskom území.
