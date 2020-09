Boje v Náhornom Karabachu usmrtili už 84 arménskych separatistov

Jerevan 29. septembra (TASR) - Najmenej 84 arménskych separatistov zahynulo už v Náhornom Karabachu počas bojov s azerbajdžanskou armádou, ktoré vypukli v nedeľu a pokračovali aj v pondelok. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie separatistov a arménskej vlády.



Boje medzi Arménskom a Azerbajdžanom v tomto regióne sú podľa AFP najintenzívnejšie od roku 2016.



Predstavitelia Baku i Jerevanu hlásili, že intenzívne boje v oblasti pokračovali v pondelok počas celého dňa.



Hovorca arménskeho ministerstva obrany uviedol, že v pondelok večer azerbajdžanská armáda podnikla "mohutnú ofenzívu v južnom a severovýchodnom pásme frontovej línie" Náhorného Karabachu.



Vedenie v Náhornom Karabachu uviedlo, že zahynulo už 84 arménskych separatistov, z toho 26 v pondelok večer.



Tamojšie úrady v pondelok informovali, že sa im podarilo opätovne získať kontrolu nad časťou územia, o ktoré prišli v nedeľu. Azerbajdžan zároveň obvinili z delostreleckých útokov.



Azerbajdžanské ministerstvo obrany zase uviedlo, že arménske sily delostrelecky ostreľovali azerbajdžanské mesto Terter.



Celkovo si už konflikt vyžiadal 95 mŕtvych vrátane 11 civilistov: deväť v Azerbajdžane a dvoch na arménskej strane. Zranených hlásili obe strany konfliktu.



Azerbajdžan od vypuknutia najnovších bojov počet obetí z radov vojakov zatiaľ nezverejnil, píše AFP.



Azerbajdžan v reakcii na boje vyhlásil stanné právo, platiace od pondelka, a tiež nočný zákaz vychádzania (od 21.00 h do 06.00 h) v hlavnom meste Baku a niekoľkých ďalších mestách a okresoch, ktoré sú blízkosti frontovej línie v Náhornom Karabachu.



Náhorný Karabach (Náhorná karabašská republika) je medzinárodne neuznaný štát na území Azerbajdžanu pod vojenskou kontrolou Arménska. O územie Náhorného Karabachu, kde približne 95 percent obyvateľstva tvoria Arméni, vedú Arménsko a Azerbajdžan dlhoročný spor.



V súvislosti so situáciou v Náhornom Karabachu by mala v utorok za zatvorenými dverami mimoriadne zasadnúť Bezpečnostná rada OSN (BR OSN).