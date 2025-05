Počas búrky sa prevrátila loď: Zahynulo deväť ľudí

Čchien-si/Peking 5. mája (TASR) — Najmenej deväť ľudí prišlo o život a 70 bolo ošetrených v nemocnici po tom, čo náhla búrka so silným vetrom spôsobila prevrátenie lodí s turistami na rieke Wu-ťiang v meste Čchien-si v provincii Kuej-čou ležiacej na juhozápade Číny. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na štátne médiá.



K prevráteniu lodí došlo v nedeľu popoludní miestneho času, pričom vo vode sa ocitlo 84 ľudí. Štyria turisti vyviazli z incidentu bez zranení, jeden je stále nezvestný. Do záchranných prác bolo až do neskorej noci bolo zapojených takmer 500 ľudí.



Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval podľa agentúry Sin-chua na „maximálne úsilie“ pri pátracích a záchranných operáciách a starostlivosti o zranených. Zdôraznil tiež dôležitosť posilnenia bezpečnostných opatrení na turistami vyhľadávaných miestach a iných rušných verejných priestranstvách.



Na miesto bol vyslaný vicepremiér Čang Kuo-čching, aby dohliadal na záchranné práce.



Doterajšie vyšetrovanie zistilo, že lode neboli v čase nešťastia preťažené.



Jedenásť ľudí zomrelo po zrážke súkromnej lode s plavidlom na odstraňovanie ropnej škvrny, ku ktorej došlo 25. februára v stredočínskej provincii Chu-nan. Pri nehode spadlo 19 ľudí cez palubu.