Počas búrky v Grécku zahynuli už dve osoby, krajina vydala varovania

Atény 1. decembra (TASR) - Grécko zasiahla búrka, ktorá pripravila o život najmenej dvoch ľudí na ostrove Limnos a poškodila cesty i budovy ostrova Rodos, oznámili tamojšie úrady v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Búrka dorazila do Grécka v sobotu a priniesla so sebou aj silné sneženie na severe a severozápade krajiny. Záchranné zložky vydali už v sobotu varovania pred prívalovými dažďami a silným vetrom na severovýchode, v centrálne časti i v oblasti okolo gréckej metropoly Atény.



Na ostrove Rodos, ktorý je významným turistickým centrom, búrka v noci na nedeľu poškodila cesty, domy aj obchodné budovy, uviedol regionálny predstaviteľ a doplnil, že viacero ľudí evakuovali.



Úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali doma a na Rodose obmedzili do pondelka aj dopravu. Povolená je len činnosť hasičov, polície a záchranných služieb. "Doposiaľ sme zasahovali pri viac ako 1100 prípadoch," ozrejmil hovorca hasičov pre grécku televíziu, píše DPA.



Búrke predchádzalo dlhé obdobie sucha s nezvyčajne vysokými teplotami. Podľa úradov sa očakáva, že takéto extrémne výkyvy počasia budú v budúcnosti ešte bežnejšie v dôsledku klimatických zmien.