Počas cvičení v Taiwane sa zrútilo lietadlo
Autor TASR
Tchaj-pej 2. júna (TASR) - Taiwanské vojenské cvičné lietadlo sa v utorok zrútilo počas manévrov simulujúcich poruchu motora. Pri nehode zahynuli obaja piloti, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Lietadlo sa zrútilo o 8.08 h (2.08 h SELČ) na konci vzletovej dráhy na leteckej základni v prístavnom meste Kao-siung na juhu krajiny, uviedlo ministerstvo. Vzdušné sily zriadili pracovnú skupinu na vyšetrenie príčiny havárie. Hovorca vzdušných síl odmietol poskytnúť bližšie podrobnosti.
Agentúra AFP pripomína, že v januári sa zrútilo stíhacie lietadlo F-16 do mora pri východnom pobreží Taiwanu počas rutinného výcvikového letu. Predpokladá sa, že pilot sa z lietadla katapultoval, no úradom sa ho nepodarilo nájsť.
