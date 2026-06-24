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Počas horúčav je 68.000 domácností vo Francúzsku bez elektriny

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Najvyšší červený stupeň varovania pred horúčavami platí pre 58 zo 101 departementov Francúzska vrátane Finistere. Podľa výpočtov agentúry AFP ide o 44 miliónov ľudí.

Autor TASR
Paríž 24. júna (TASR) - Počas aktuálnych horúčav sa ocitli desaťtisíce domácností na severozápade Francúzska bez elektrickej energie. Oznámili to v stredu miestne úrady, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Dotknutých je 68.000 domácností, uviedla bretónska prefektúra Finistere. Dôvodom je podľa nej "incident" na transformátore, ku ktorému došlo v utorok večer a súvisí s vysokými teplotami. Opravy prebiehali celú noc, no obnovenie dodávky elektriny možno očakávať najskôr v stredu večer.

Najvyšší červený stupeň varovania pred horúčavami platí pre 58 zo 101 departementov Francúzska vrátane Finistere. Podľa výpočtov agentúry AFP ide o 44 miliónov ľudí.

Meteorologická služba Météo France hovorí o nezvyčajne intenzívnej vlne horúčav. V utorok krajina zaznamenala najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1947 a ďalšie teplotné rekordy by mohli padnúť aj v priebehu stredy. Už o 5.00 h ráno sa v západofrancúzskom meste La Rochelle teploty blížili k 30 stupňom Celzia. V Bordeaux bolo v tom čase 27 stupňov a v Paríži 26 stupňov Celzia.
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