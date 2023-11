Počas izraelskej operácie na brehu Jordánu zahynulo päť Palestínčanov

Ramalláh 14. novembra (TASR) – Počas bojov medzi izraelskou armádou a palestínskymi silami bolo v okolí mesta Tulkarm v severnej časti západného brehu Jordánu zabitých päť Palestínčanov. Vyplýva to z utorkového vyjadrenia vedenia tamojšej nemocnice. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Päť Palestínčanov vo veku od 21 do 29 rokov prišlo podľa neho o život počas operácie izraelskej armády v spomenutom meste. Izraelská armáda pre AFP potvrdila, že operovala v tej istej oblasti západného brehu Jordánu.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku palestínskych teroristov vedených Hamasom na Izrael 7. októbra. Zavraždili zhruba 1200 obyvateľov, väčšinou civilistov a odvliekli približne 240 ľudí ako rukojemníkov do Pásma Gazy.



Izrael reagoval odvetnými útokmi na túto palestínsku enklávu. Vláda ovládaná Hamasom v nedeľu uviedla, že útoky si dosiaľ vyžiadali vyše 11.180 obetí, viac než 4600 z nich tvoria deti a 3100 ženy. Ďalších 28.200 ľudí utrpelo zranenia, tieto údaje sa však nedajú nezávisle overiť, pripomína AFP.