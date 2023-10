Počas konfliktu medzi Hamasom a Izraelom zahynulo už 18 Thajčanov

Jeruzalem/Tel Aviv 10. októbra (TASR) - Počas konfliktu medzi palestínskym islamistickým hnutím Hamas a Izraelom zahynulo už 18 Thajčanov, informovala v utorok vláda v Bangkoku. Počet obetí na životoch tak stúpol z predošlých 12. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Thajská vláda sa podľa vlastných vyjadrení usiluje o evakuáciu svojich obyvateľov z konfliktom zasiahnutých oblastí Izraela. Hovorca ministerstva zahraničných vecí vopred v pondelok uviedol, že deviati Thajčania sú zranení a ďalších 11 zajali ako rukojemníkov.



AFP píše, že v Izraeli pracuje celkovo 30.000 thajských občanov, väčšinou v poľnohospodárskom sektore. Približne 3000 z nich už požiadalo o evakuáciu späť do Thajska.



Repatriačný proces by podľa Bangkoku spočiatku závisel od komerčných a charterových letov, pretože že vojenské lietadlá teraz nemôžu v Izraeli pristáť vzhľadom na to, že tamojšie letiská sú ohrozené v dôsledku prebiehajúcich bojov.



Thajsko v pondelok podľa agentúry Reuters informovalo, že spolupracuje s Jordánskom, Egyptom i Malajziou s cieľom zabezpečiť prepustenie zajatých thajských občanov.



Izraelská vláda zatiaľ oficiálne potvrdila v súvislosti s rozsiahlym útokom Hamasu 800 mŕtvych a 2600 zranených. Úrady z pásma Gazy hlásili v pondelok podvečer najmenej 680 obetí a ďalších 3700 osôb utrpelo podľa nich zranenia.