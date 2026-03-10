< sekcia Zahraničie
Počas konfliktu s Iránom utrpelo zranenia asi 140 amerických vojakov
Tie si vyžiadali životy siedmich amerických vojakov v Kuvajte a Saudskej Arábii, pripomenula AP.
Autor TASR
Washington 10. marca (TASR) - Približne 140 amerických vojakov utrpelo zranenia od začiatku konfliktu s Iránom, oznámilo v utorok ministerstvo obrany USA. Podľa vyhlásenia sa väčšina z nich už vrátila do služby, píše TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
„Väčšina týchto zranení bola ľahká a 108 vojakov sa už vrátilo do služby,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell. Osem vojakov je zranených ťažko, doplnil.
Ide o prvé podrobnejšie údaje o rozsahu zranení amerických vojakov po začiatku americko-izraelských útokov na Irán z 28. februára a následných odvetných raketových a dronových úderov Teheránu v krajinách Perzského zálivu. Tie si vyžiadali životy siedmich amerických vojakov v Kuvajte a Saudskej Arábii, pripomenula AP.
