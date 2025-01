Počas kontrol na letiskách v USA zadržali vyše 6600 strelných zbraní

Washington 22. januára (TASR) - Americký úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) v minulom roku počas bezpečnostných kontrol na letiskách zadržal 6678 strelných zbraní, s ktorými sa cestujúci chystali dostať na palubu lietadla. Približne 94 percent nájdených strelných zbraní v roku 2024 bolo nabitých. TASR informuje podľa webu TSA.



Celkovo TSA za minulý rok skontrolovala viac ako 904 miliónov ľudí a štatisticky zachytila 7,4 strelných zbraní na milión ľudí. Rekordným dňom sa stala nedeľa po Dni vďakyvzdania, keď na bezpečnostných kontrolách TSA preverila 3,1 milióna ľudí. Štatistiku zverejnil TSA s tým, že ide len o mierny pokles v porovnaní s rokom 2023 (6737), v roku 2022 to bolo 6542.



Odstupujúci šéf TSA David Pekoske povedal, že aj "jedna strelná zbraň (nájdená) na kontrolnom stanovišti je príliš veľa". V pondelok napoludnie z funkcie odstúpil, podobne ako množstvo ďalších predstaviteľov federálnych agentúr po nástupe Donalda Trumpa. Trump ho do funkcie vymenoval počas svojho prvého prezidentského mandátu v roku 2017 a opätovne ho potvrdil v roku 2022 vtedajší prezident Joe Biden.



"Ak jednotlivci so strelnou zbraňou plánujú cestovať (lietadlom), pripomíname im, že strelná zbraň musí byť vybitá, uzamknutá v pevnom puzdre, deklarovaná leteckej spoločnosti pri check-in pulte a prepravovaná v zapísanej batožine," odporúča TSA. V roku 2024 spustila informačnú kampaň "Priprav, zabaľ, deklaruj" pre bezpečné cestovanie so strelnou zbraňou.



Medzi letiská s najvyšším objemom zadržaných strelných zbraní patrí Hartsfield-Jackson Atlanta v Georgii, kde v príručnej batožine našli 440 strelných zbraní. Za ním je letisko Dallas Fort Worth v Texase a letisko Georga Busha tiež v Texase s 272 strelnými zbraňami Celkovo bezpečnostné kontroly v USA objavili zbrane na 277 letiskách. Osobe, ktorá ich priniesla hrozí pokuta až 14.950 dolárov a na letiskách strácajú možnosť zjednodušenej kontroly na päť rokov. Osoba bude tiež podrobená zvýšenej kontrole.