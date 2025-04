Počas krížovej cesty v Koloseu zneli texty meditácií napísané pápežom

Veriaci čakajú na procesiu v Koloseu počas Via Crucis (latinsky „krížová cesta“) v Ríme v piatok 18. apríla 2025. Foto: TASR/AP

Kardinál Baldassare Reina, generálny vikár pápeža Františka pre Rímsku diecézu, vedie procesiu pred Koloseom počas Via Crucis (latinsky „krížová cesta“) v Ríme v piatok 18. apríla 2025. Foto: TASR/AP

Vatikán 19. apríla (TASR) - Koloseum v Ríme bolo na Veľký piatok večer už tradične dejiskom krížovej cesty, ktorou si kresťania pripomínajú Ježišovo umučenie a smrť na kríži. Meditácie pre jej 14 zastavení pripravil pápež František, ktorý tieto obrady kvôli pokračujúcej rekonvalescencii sledoval prostredníctvom TV prenosu vo svojom sídle vo Vatikáne.Krížovej ceste predsedal generálny vikár pre Rímsku diecézu kardinál Baldassare Reina a priamo v Koloseu sa na nej zúčastnilo asi 20.000 veriacich a pútnikov, informoval spravodajský web Vatican news, píše TASR.Krížová cesta sa začala modlitbou, pričom ako prvý kríž niesol kardinál Reina. Neskôr si ho odovzdávali okrem iných zástupcovia mládeže, charity, migrantov, zdravotníkov, zdravotne postihnutých, dobrovoľníkov v rámci Jubilejného roku, pedagógov, či spovedníkov.Mladých ľudí, ktorí prevzali kríž od kardinála Reinu, pápež vyzval, aby prevzali zodpovednosť za svoj život prekonaním sebectva a ľahostajnosti. Keď kríž niesli zástupcovia charity, pápež ponúkol na meditáciu myšlienku o pozornosti voči „maličkým“, ktorých Boh chráni, čo je často v rozpore so súčasnými pravidlami ekonomiky.V meditáciách pápež nabádal rozjímať aj o dôležitosti rodiny a vzťahov v nej; o nezištnej pomoci ľuďom v núdzi; o láske k blížnemu; o schopnosti rásť prekonávajúc problémy i byť pozorný ku každému človeku, dokázať odpúšťať, zmazať dlhy a zmieriť sa. Na 12. zastavení, keď Ježiš zomiera na kríži, kríž prešiel do rúk niekoľkých migrantov - pápež ich v meditácii označil za bratov, „pred ktorými sme sa niekedy odvrátili“.Pápež vo svojich zamysleniach pripomínal, že Ježiš počúva vedľa seba ukrižovaného darebáka, prijíma modlitbu kajúcnika a modlí sa za svojich katov. František tiež nabádal uvedomiť si, že „žiť na zemi znamená padnúť a opäť vstať, radovať sa z každého nového začiatku.“ Zdôrazňoval, že Ježiš sa nebojí byť slabý. Pripomínal aj moderný svet, v ktorom je svetská logika v rozpore s Božou, pretože Ježiš „hľadá práve toho, kto je stratený“. „Obrátenie sa k Ježišovi je preto vždy zmenou kurzu, návratom domov,“ prízvukoval pápež.Podvečer na Veľký piatok sa v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne konala liturgia, na ktorej sa zúčastnil aj americký viceprezident J. D. Vance s rodinou, informovala agentúra Reuters.Vance, ktorý konvertoval na katolícku vieru v roku 2019, sa pred časom s pápežom Františkom dostal do konfliktu kvôli imigračnej politike administratívy prezidenta Donalda Trumpa.Očakáva sa, že Vance bude mať v sobotu vo Vatikáne oficiálne stretnutie s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Nepredpokladá sa, že by sa na ňom zúčastnil aj pápež František.Podľa agentúry Reuters by sa Vance mohol zúčastniť aj na slávnostnej omši v Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Vatikán zatiaľ neuviedol, či na omši na Námestí sv. Petra bude prítomný aj pápež.