Počas letu z Vancouveru do Brisbane zomrel pasažier

Honolulu 14. januára (TASR) - Let spoločnosti Air Canada na linke z Vancouveru do austrálskeho mesta Brisbane odklonili v sobotu do metropoly Havaja Honolulu po tom, čo na palube lietadla zomrel jeden z cestujúcich. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Hovorkyňa ústavu súdneho lekárstva v Honolulu Kira Paiva-Kimuraová uviedla, že cestujúci Christopher Woodgate (38) bol po pristátí v Honolulu vyhlásený za mŕtveho.



Vynútené pristátie lietadla spoločnosti Air Canada v Honolulu potvrdil aj jej hovorca Peter Fitzpatrick s tým, že bližšie informácie o situácii na palube lietadla z úcty k súkromiu klientov spoločnosti neposkytne.



Pracovníčka neziskovej organizácie Aloha, ktorá na Havaji poskytuje služby návštevníkom v tiesni, uviedla že cestujúci trpel zdravotnými ťažkosťami už pred nástupom do lietadla a do Brisbane cestoval s manželkou, piatimi deťmi a ďalším príbuzným.



Na palube lietadla spoločnosti Air Canada bolo v čase mimoriadnej udalosti na jeho palube 257 cestujúcich a 13 členov posádky. Spoločnosť im v Honolulu poskytla ubytovanie v hoteli a poukazy na stravu. Do Brisbane odleteli v nedeľu iným spojom.