Počas násilností v Južnom Darfúre zomrelo najmenej sedem ľudí

Chartúm 24. decembra (TASR) - Pri násilných stretoch medzi arabskými a nearabskými etnikami v nepokojnom sudánskom regióne Južný Darfúr zahynulo v posledných dňoch najmenej sedem ľudí. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Násilnosti medzi arabskými pastiermi a roľníkmi z menšiny Daju sa začali podľa štátnych médií v stredu približne 20 kilometrov od mesta Njala, administratívneho centra Južného Darfúru. Bezprostredne nebolo jasné, čo rozpútalo násilie.



"Skupina pastierov na ťavách a vozidlách zaútočila v piatok na dedinu Amuri, pričom ju vypálili a štyria ľudia boli zabití," uviedla oficiálna tlačová agentúra SUNA. Ďalší človek zahynul, keď sa boje rozšírili do okolitých dedín, ktoré boli "čiastočne vypálené" pri rabovaní obchodov.



V nemocnici v meste Njala ošetrili najmenej 20 ľudí so strelnými zraneniami, uviedol zdravotnícky zdroj pre agentúru AFP. Do oblasti boli vyslané bezpečnostné sily, aby zabránili násiliu.



Dárfúr je chudobný región zhruba s rozlohou Francúzska s komplikovaným etnickým zložením. Rozpory medzi arabskými a nearabskými etnikami vyvrcholili občianskou vojnou v roku 2003. Odvtedy tu stále pokračujú konflikty. Podľa Organizácie spojených národov v nich bolo zabitých asi 300.000 ľudí a 2,5 milióna bolo vysídlených.