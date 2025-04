Počas návštevy reštaurácie okradli ministerku pre vnútornú bezpečnosť

Washington 22. apríla (TASR) — Americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová sa v nedeľu večer počas večere v reštaurácii v centre Washingtonu stala obeťou krádeže. Potvrdilo to jej ministerstvo a v pondelok pre televíziu NBC News počas veľkonočného podujatia v Bielom dome aj samotná Noemová s tým, že záležitosť ešte nie je uzatvorená. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



Čo presne ministerke ukradli, jej rezort neuviedol. Podľa americkej televízie CNN, ktorá o prípade informovala ako prvá, išlo o asi 3000 dolárov v hotovosti, kľúče od bytu, vodičský preukaz, pas, bianko šeky, kozmetickú taštičku, lieky a jej preukaz ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.



CNN tiež uviedla, že Tajná služba Spojených štátov (USSS), ktorá je zodpovedná za bezpečnosť členov vlády, preskúmala záznam z kamier reštaurácie. Podľa zdroja z prostredia orgánov činných v trestnom konaní zachytáva belocha s rúškom, ako jej kradne tašku a odchádza z reštaurácie.



Noemová na Veľkonočnú nedeľu večerala so svojou rodinou v obľúbenej reštaurácii The Capital Burger vo Washingtone. Na návšteve mala svoje deti a vnúčatá a zrejme preto mala v kabelke peniaze, uviedol jej ministerstvo.



Ako s odvolaním sa nainformovaný zdroj uviedla agentúra Bloomberg, v reštaurácii cítila, ako sa jej niečo dotklo nohy. Najskôr si myslela, že to bolo jedno z jej vnúčat, až „o chvíľu neskôr“ si uvedomila, že jej chýba kabelka.



Noemová je považovaná za jedného z najkontroverznejších členov kabinetu Donalda Trumpa. Zohráva ústrednú úlohu pri realizácii jeho plánov na masovú deportáciu imigrantov, ktorí sú v Spojených štátoch bez právneho štatútu.