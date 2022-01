Počas nepokojov v Kazachstane zatkli už vyše 5000 ľudí

Moskva 9. januára (TASR) - Dovedna vyše 5000 ľudí bolo už v Kazachstane zatknutých počas nepokojov, ktoré v tejto stredoázijskej krajine vypukli pred niekoľkými dňami. Podľa agentúry DPA to v nedeľu ráno oficiálne oznámilo kazašské ministerstvo vnútra.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších oblastí a lokalít. Ekonomické požiadavky vzápätí vystriedali požiadavky politické.



Od 5. januára však začali pokojné protesty – najmä v metropole Alma-Ata – prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží.



Ministerstvo v nedeľu spresnilo, že zadržaných a zatknutých bolo 5135 osôb. Súdne orgány začali vyšetrovanie rozličných trestných činov. Minister vnútra Jerlan Turgumbajev v spravodajskej televízii Chabar 24 uviedol, že za tento relatívne krátky čas prudkej revolty bolo zničených vyše 100 nákupných stredísk a budov bánk a okolo 400 motorových vozidiel, väčšinou policajných áut.



Agentúra TASS píše, že odľahlejšie časti Kazachstanu začali dostávať prídely základných potravín, ale začalo sa aj s núdzovou distribúciou pohonných hmôt.



Počas nepokojov bolo podľa ministerstva vnútra zabitých v Kazachstane 16 príslušníkov bezpečnostných síl a viac než 1300 policajtov či vojakov utrpelo zranenia. Už pred týmito informáciami vláda oznámila, že silné nepokoje si vyžiadali vyše štyri desiatky obetí na ľudských životoch, a to aj vrátane členov bezpečnostných zložiek.