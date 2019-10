Počas nepokojov v migrantskom centre čiastočne na Malte zhorela budova

Valletta 21. októbra (TASR) - Výtržnosti v zadržiavanom centre pre migrantov na Malte mali v nedeľu v nočných hodinách za následok čiastočné zničenie budovy, pričom zranenia utrpel aj jeden policajt. Informovala o tom agentúra DPA.



Výtržnosti sa začali v nedeľu o 22.30 h SELČ a podľa miestnych médií trvali až do ranných hodín.



Na zverejnených záberoch výtržností je podľa DPA vidieť čiastočne horiacu budovu, ako aj podpálené autá. Svedkovia udalostí uviedli, že videli, ako migranti na políciu hádžu rôzne objekty. Z vyhlásenia hovorcu polície vyplýva, že jeden príslušník bezpečnostných zložiek utrpel počas nepokojov ľahšie zranenie.



Nie je bezprostredne známe, čo spôsobilo masové nepokoje v tábore Hal Far, ktorý je domovom približne 1.200 migrantov.



Násilnostiam mal podľa svedkov predchádzať incident, pri ktorom nechceli policajti do priestorov centra pustiť časť azylantov.



Malta čelí podľa DPA náporu tisícok migrantov, ktorí tam tento rok prišli zo severnej Afriky. Predstavitelia ľudskoprávnych organizácií pritom poukazujú na zlú úroveň miestnych zadržiavacích centier.