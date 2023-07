Počas nepokojov vo Francúzsku zadržali v noci 72 ľudí

Paríž 4. júla (TASR) — Dovedna 72 ľudí zadržala francúzska polícia počas siedmej noci nepokojov vyvolaných smrťou tínedžera, ktorého zastrelil policajt pri dopravnej kontrole na predmestí Paríža. V celej krajine bolo navyše podpálených či poškodených 24 budov. Oznámilo to v utorok francúzske ministerstvo vnútra, informuje TASR citujúc zo správy agentúry AFP.



Počet zadržaných je výrazne nižší ako počas predošlých dní (v noci na pondelok ich bolo 157) a približne o polovicu sa znížil aj počet zaznamenaných násilností.



V samotnom Paríži a okolí zadržali 24 ľudí. V celej krajine bolo podpálených 159 vozidiel a založených 202 požiarov, a to v odpadkových košoch či na iných verejných priestranstvách.



Terčom útokov sa stali aj štyri policajné či žandárske stanice, zranený pri nich nebol nikto. Do ulíc bolo nasadených 45.000 policajtov a žandárov, teda rovnaký počet ako počas predošlých nocí.



Protesty a násilnosti vypukli v celom Francúzsku po tom, ako policajt pred týždňom pri kontrole vozidla na parížskom predmestí Nanterre zastrelil 17-ročného mladíka alžírskeho pôvodu Nahela M. Táto udalosť znovu oživila rasové napätie v krajine, ako aj dlhoročnú kritiku prístupu francúzskej polície k príslušníkom menšín.



Po celom Francúzsku sa v pondelok zhromaždili pred radnicami davy ľudí, aby prejavili solidaritu miestnym samosprávam. Zhromaždení vyzývali na "návrat" k poriadku.



Demonštrácie sa konali aj po tom, ako výtržníci v noci na nedeľu vrazili autom do domu Vincenta Jeanbruna, starostu mesta L'Ha-les-Roses ležiaceho v metropolitnej oblasti Paríža.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v utorok stretne so starostami 220 obcí, ktoré pri nepokojoch utrpeli materiálne škody. Dúfa pritom, že tým sa začne "dlhá a náročná" práca potrebná na pochopenie príčin, ktoré k týmto násilnostiam viedli, informoval predstaviteľ prezidentskej kancelárie.