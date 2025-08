Počas ničivých povodní v Indii zahynuli štyri osoby

Naí Dillí 5. augusta (TASR) - Lokálne prívalové povodne a následné zosuvy pôdy si v severovýchodnej Indii vyžiadali najmenej štyri obete. Nezvestných je približne sto ľudí, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Obzvlášť zasiahnutá silnými povodňami bola dedina Dharali na úpätí Himalájí v štáte Uttarakhand na severe Indie. Indický meteorologický úrad vydal pre túto oblasť červené varovanie. Podľa dostupných informácií bolo niekoľko domov v dedine poškodených alebo úplne zničených.



Indická armáda uviedla, že do dediny dorazilo okolo 150 vojakov, ktorí pomáhali so záchranou asi 20 ľudí. „Pátracie a záchranné akcie pokračujú a všetky dostupné zdroje sú nasadené na lokalizáciu a evakuáciu uviaznutých osôb,“ uviedol hovorca armády.



Východná časť Indie je každoročne ohrozená záplavami, ktoré si počas vrcholu monzúnovej sezóny vyžiadajú desiatky obetí a státisíce ľudí vyženú z domovov. Monzúnové dažde v období od júna do septembra sú pre Indiu typické. Klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou však vyvolávajú intenzívnejšie výkyvy počasia, ktoré môžu zvýšiť ničivosť povodní, uvádza AFP.