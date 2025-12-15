Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas noci bolo zneškodnených najmenej 18 dronov letiacich na Moskvu

Vzhľadom na situáciu bola počas noci na pondelok dvakrát pozastavená prevádzka na moskovských letiskách Domodedovo a Žukovskij.

Autor TASR
Moskva 15. decembra (TASR) - Ruská protivzdušná obrana počas noci na pondelok zneškodnila najmenej 18 dronov letiacich smerom na Moskvu. Podľa britskej stanice BBC to vyplýva z príspevkov, ktoré na sociálnych sieťach zverejňoval primátor Sergej Sobianin, píše TASR. Ukrajina sa k útokom bezpilotných lietadiel na Moskvu oficiálne nevyjadrila.

Nad celou európskou časťou Ruska bolo podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany „zachytených a zničených“ takmer 150 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Najviac - 38 - ich bolo zneškodnených nad Astrachanskou oblasťou. Masívnemu útoku čelila aj Rostovská oblasť.

Podľa ministerstva obrany dronovým útokom bola vystavená Belgorodská, Kalužská, Tulská, Kurská, Oriolská, Riazanská oblasť, ako aj Kalmycká republika a pobrežie Kaspického mora.

K útokom došlo v čase, keď Ukrajina, USA a európski partneri pracujú na finalizácii mierovej dohody v snahe ukončiť vojnu rozpútanú Ruskom v roku 2022.

Medzitým Rusko pokračuje v pravidelných útokoch na ukrajinské mestá, pričom sa zameriava aj na energetickú a civilnú infraštruktúru.
