Počas noci zachránili v Turecku z trosiek niekoľkých živých ľudí

Ankara/Damask 10. februára (TASR) - Na 21.719 stúpol v noci na piatok počet mŕtvych po pondelkovom ničivom zemetrasení v Turecku a Sýrii. V Turecku zahynulo 18.342 ľudí a v Sýrii zomrelo podľa najnovších miestnych údajov 3377 osôb. Informoval o tom webový portál britského denníka The Guardian.



Tento obrovský počet mŕtvych našli len za necelých päť dní a očakáva sa, že ešte porastie. Počas noci stúpol počet obetí na životoch o 668.



Záchrana niekoľkých živých z trosiek zrútených budov v Turecku zdvihlo v piatok náladu vyčerpaným čatám.



Zima, hlad a zúfalstvo však trápia státisíce ľudí, ktorí zostali po zemetrasení bez domova. Zemetrasenie nastalo v pondelok po 04.00 h miestneho času, malo magnitúdu 7,8 a bolo najsmrtiacejšie v tomto regióne za celé desaťročia. Oblasť na turecko-sýrskych hraniciach postihlo v pondelok okolo poludnia ďalšie, o niečo slabšie zemetrasenie a nasledovalo aj okolo 650 dotrasov, z nich niekoľko tiež silných.



Medzi zachránenými boli aj desaťročný chlapec a jeho matka, ktorých vytiahli po 90 hodinách zo sutín v okrese Samandag v provincii Hatay, píše tlačová agentúra AP.



V Hatayi zachránili po 95 hodinách sedemročné dievčatko Asyu Dönmezovú a previezli ju do nemocnice, informovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.



V tureckom meste Gaziantep, neďaleko epicentra zemetrasenia, vytiahli v piatok nadránom z ruín domu 17-ročného tínedžera Adnana Muhammeda Korkuta, takmer bez zranení. Jeho záchrana bola dramatická, v pivnici bol uviaznutý od pondelkových otrasov.



Keď Adnana zachránili, venoval davu priateľov a príbuzných žiarivý úsmev. Ako ho ukladali na nosidlá a odnášali do sanitky, jeho blízki skandovali "Adnan, Adnan" a tlieskali a plakali od radosti. Matka a príbuzní ho objímali. "Ďakujem všetkým," povedal mladík.



Tínedžer bol 94 hodín uviaznutý v pivnici pod troskami, ale tie ho nerozdrvili. Bol nútený piť vlastný moč, aby zmiernil smäd. "Takto som dokázal prežiť," dodal.



Slabnú však nádeje, že záchranári nájdu živých ďalších ľudí, uviaznutých pod troskami tisícov zrútených budov v mestách po celom regióne – a je ich tam veľa zasypaných. V tomto regióne žije vyše 13,5 milióna obyvateľov.



Telá teraz ležia zabalené do prikrývok, diek a plachiet na uliciach miest, pretože márnice a cintoríny sú už preplnené.



Zemetrasenie z pondelka je siedmou najsmrtiacejšou prírodnou katastrofou v tomto storočí, predstihlo zemetrasenie a prívalové vlny cunami v Japonsku z roku 2011 a približuje sa zemetraseniu v Iráne –krajine susediacej s Tureckom – z roku 2003, keď zahynulo 31.000 ľudí.