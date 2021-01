Počas operácie v Kirkúku bol zabitý vplyvný vodca IS v Iraku

Bagdad 29. januára (TASR) - Iracký premiér Mustafá Kázimí vo štvrtok oznámil smrť abú Jásira Issáwího, ktorý bol v Iraku významným vodcom džihádistickej skupiny Islamský štát (IS), z ktorej po jej vojenskej porážke prežili v Iraku iba bunky v utajení.



Issáwí bol podľa AFP zabitý v stredu v odľahlej časti severoirackej provincie Kirkúk počas operácie podporovanej koalíciou vedenou USA. "Koalícia podnikla päť náletov, pričom zabila najmenej desať džihádistov," uviedol jeden zo zdrojov pre AFP.



Podľa vysokopostaveného zdroja irackých bezpečnostných zložiek je medzi obeťami náletov aj Issáwí.



Oznámenie Issáwího smrti podľa agentúry AFP prišlo presne týždeň po samovražednom bombovom útoku na bagdadský trh, ku ktorému sa prihlásil IS a ktorý šokoval verejnosť v Iraku. Táto krajina totiž takéto útoky v centre hlavného mesta nezažila už viac ako tri roky.



Pri tomto útoku v centre Bagdadu zahynulo 21. januára najmenej 32 ľudí a zranených ich bolo viac ako 100 ďalších.



Iracké a západné vojenské zdroje v súvislosti s útokom v Bagdade uviedli, že k nemu mohli prispieť "diery" v bezpečnostnej infraštruktúre, ktoré útočníci zrejme zneužili.



Abú Jásir Issáwí bol podľa odborníkov vysokopostaveným členom IS, ktorý kedysi ovládal až tretinu Iraku a veľkú časť územia susednej Sýrie.



Irak vyhlásil IS za územne porazený koncom roku 2017 - po tri roky trvajúcom boji, v ktorom mu pomohli aj lietadlá spojeneckej koalície pod vedením USA a vojenskí poradcovia. Odvtedy počet útokov IS v mestských oblastiach dramaticky poklesol; iracké jednotky však naďalej bojujú s bunkami IS ležiacimi v horských a púštnych oblastiach krajiny.



Citovaný zdroj irackých bezpečnostných zložiek pod podmienkou zachovania anonymity pre AFP spresnil, že abú Jásir al-Issáwí, ktorého skutočné meno je Džabbár Salmán Alí Issáwí, bol rodákom zo západoirackého mesta Fallúdža a v minulosti bol emirom oblasti ležiacej severne od Bagdadu a v severozápadnej Sýrii.



Hovorca koalície na žiadosť AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagoval. AFP však pripomenula, že koaličné sily naďalej poskytujú výcvik, dohľad a leteckú podporu, ale počet ich príslušníkov sa znížil, keď sa iracké sily ujali velenia v podnikaných operáciách.