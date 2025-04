Počas osláv oslobodenia v Taliansku vrazilo auto do skupiny divákov

Rím 25. apríla (TASR) - Počas osláv 80. výročia oslobodenia Talianska došlo v meste Lanciano k nehode, pri ktorom auto vrazilo do skupiny ľudí. Na mieste prišiel o život 81-ročný muž. Dve ženy utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. Podľa miestnych médií 80-ročný vodič zrejme v dôsledku náhlej nevoľnosti stratil kontrolu nad svojím vozidlom a vrazil ním do skupiny ľudí.



Ako informovala agentúra AP, Taliansko v piatok oslavuje Deň oslobodenia. Okrem zatvorenia škôl, úradov a väčšiny obchodov sa tento deň pripomína prehliadkami a zhromaždeniami po celej krajine.



K nehode v Lanciane došlo na konci sprievodu organizovaného Národným združením partizánov Talianska (ANPI), ktoré sa stará o zachovanie povedomia o hnutí odporu proti fašistom.



Oslavami štátneho sviatku 25. apríla si v Taliansku pripomínajú koniec fašistickej vlády a nacistickej okupácie počas druhej svetovej vojny, ako aj víťazstvo talianskeho partizánskeho hnutia, doplnila AP.



Tento rok 80. výročie oslobodenia Talianska koliduje s päťdňovým obdobím štátneho smútku vyhláseného po úmrtí pápeža Františka. Vláda premiérky Giorgie Meloniovej nariadila organizátorom, aby sa oslavy konali s náležitou pietou.