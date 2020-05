Počas pandémie v Nemecku výrazne klesol počet dopravných nehôd

Berlín 12. mája (TASR) - Počas pandémie nového koronavírusu v Nemecku výrazne klesol počet dopravných nehôd. Vyplýva to z údajov miestnej polície, poisťovní a záchranárov, informovala v utorok agentúra DPA.



Poisťovňa R+V zaznamenala v apríli v súvislosti s dopravnými nehodami o 20 percent nižší počet nahlásených škodových udalostí ako vlani za rovnaké obdobie. Výrazne nižší počet nehôd evidovali už od polovice marca do konca apríla tiež poisťovne Allianz, DEVK Versicherungen aj HUK-Coburg.



Vrtuľníky nemeckej automobilovej asociácie ADAC boli od januára do začiatku mája privolané k dopravným nehodám celkovo 1300-krát, uviedol hovorca ADAC. Číslo je podľa jeho slov zhruba o 200 nižšie ako za rovnaké obdobie vlani, takže počet takýchto výjazdov klesol o približne 15 percent.



Podľa údajov ADAC pritom od polovice marca po koniec apríla celkovo poklesla i premávka na cestách, čo súviselo aj s obmedzeniami pohybu obyvateľstva.



Od konca apríla však už v Nemecku opäť jazdí viac áut a na cestách sa - v porovnaní s koncom marca - zvýšil aj počet dopravných zápch. V posledný marcový pondelok ich na nemeckých cestách zaznamenali 467, zatiaľ čo v posledný aprílový pondelok už 905, uvádza DPA.