Počas pápežovej návštevy vraj boli v Alžírsku samovražedné atentáty
Autor TASR
Alžír 14. apríla (TASR) - V čase, keď pápež Lev XIV. v pondelok začínal svoju návštevu Alžírska, otriasli mestom Blida neďaleko metropoly dva výbuchy. Podľa bezpečnostných zložiek išlo o „bezpečnostné incidenty teroristického charakteru,“ pri ktorých prišli o život dvaja samovražední atentátnici, doplnila agentúra AFP. Alžírske úrady tieto útoky zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
Na videozáznamoch overených agentúrou AFP sú dve telá na ulici v Blide. Telesné pozostatky vyzerali byť zohavené. Podľa záberov sa miesto činu nachádzalo v blízkosti niekoľkých obchodov a policajnej stanice. Tieto videá boli zverejnené niekoľko hodín po pápežovom príchode do Alžíru. Nie je jasné, kedy boli záznamy zhotovené.
Súvislosť medzi útokmi a pápežovou návštevou, ktorá sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení, sa zatiaľ nepotvrdila.
AFP doplnila, že alžírska armáda z času na čas informuje o zadržaní alebo zabití „teroristov“, ako úrady označujú ozbrojených islamistov, ktorí sú v Alžírsku aktívni od občianskej vojny v rokoch 1992 až 2002. Útoky a bombové atentáty militantov sú však v súčasnosti ojedinelé.
Posledný zaznamenaný samovražedný útok v Alžírsku sa odohral vo februári 2020. Cieľom bola vojenská základňa na juhu krajiny pri hraniciach s Mali a zahynul pri tom jeden vojak. K útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.
V marci alžírska armáda oznámila, že pri operácii na východe krajiny, pri hraniciach s Tuniskom, zabila sedem džihádistov, pričom prišla o troch vojakov.
Africká únia (AÚ) v súvislosti s atentátmi v Blide vydala v utorok vyhlásenie, v ktorom ich odsúdila. Neskôr ho však stiahla zo svojho oficiálneho webu aj z účtov na sociálnych sieťach. Hovorca AÚ objasnil, že informácie, na ktorých bolo stanovisko založené, „neboli potvrdené oficiálnymi zdrojmi“. Alžírske úrady, ktoré útoky zatiaľ oficiálne nepotvrdili, sa k vyhláseniu AÚ nevyjadrili.
