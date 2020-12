Počas pátracej akcie po indickom pilotovi bojového lietadla našli telo

Naí Dillí 7. decembra (TASR) - Indickí záchranári našli telo počas pátracej akcie po pilotovi indického bojového lietadla, ktoré sa zrútilo v Arabskom mori počas novembrového leteckého výcviku, uviedla v pondelok agentúra AFP.



Ruské lietadlo MiG-29K sa 26. novembra zrútilo do mora neďaleko západného pobrežia indického štátu Goa. Jedného z dvoch armádnych príslušníkov na palube lietadla sa podarilo zachrániť.



Armáda do záchrannej akcie povolala niekoľko helikoptérových hliadok a potápačských jednotiek.



"Neďaleko miesta incidentu sme objavili telesné pozostatky," uviedli indické vzdušné sily. "Vzorky boli odoslané na analýzu DNA, ktorá potvrdí totožnosť osoby," dodali v pondelkovom oznámení. Podľa denníka The India Times by zvyšky tela, nájdené v hĺbke 70 metrov, mali patriť nezvestnému pilotovi.



Incident sa odohral len niekoľko dní po tom, čo India, USA, Japonsko a Austrália podnikli spoločný vojenský výcvik.



Indická armáda sa v uplynulých rokoch usiluje o modernizáciu svojich zastaraných bojových lietadiel v súvislosti s narastajúcim napätím so susednou Čínou a Pakistanom, ktoré disponujú jadrovými zbraňami, dodáva AFP.



Pre početné letecké nešťastia, ktoré sa v uplynulých desaťročiach odohrali, dostali tieto stroje prezývku "lietajúce rakvy". Začiatkom roka do Indie dorazilo osem z celkovo 36 bojových lietadiel Rafale, ktoré India zakúpila od Francúzska.