Počas piateho dňa protestov v Gruzínsku utrpelo zranenia 26 osôb

Tbilisi 3. decembra (TASR) - Gruzínske ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že v noci na utorok počas protivládnych protestov utrpelo zranenia 26 ľudí, prevažne demonštrantov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Ministerstvo bližšie špecifikovalo, že medzi zranenými, ktorí boli prevezení do miestnych nemocníc bolo 23 demonštrantov a traja policajti.



"Žiadne zo zranení nie je život ohrozujúce," dodalo ministerstvo. Napriek tomu zostávajú niektorí zranení naďalej "pod lekárskym dohľadom".



V pondelok sa v hlavnom meste Tbilisi konal masový protest už piaty deň v rade po tom, ako premiér Irakli Kobachidze minulý týždeň vo štvrtok oznámil rozhodnutie prerušiť prístupové rokovania s EÚ do roku 2028.



Kobachidze ale v pondelok vyhlásil, že Gruzínsko sa bude aj naďalej usilovať o vstup do EÚ napriek rozhodnutiu vlády pozastaviť prístupové rokovania. Odmietol však o tejto veci diskutovať s opozíciou, ktorá organizuje protesty proti vláde.



Policajti v noci na utorok použili proti demonštrantom aj slzotvorný plyn, na ktorý protestujúci odpovedali hádzaním zábavnej pyrotechniky, uvádza agentúra AFP.