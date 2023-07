Počas piatej noci nepokojov zadržali vo Francúzsku stovky ľudí

Paríž 2. júla (TASR) – Najmenej 486 osôb zadržali v noci na nedeľu vo Francúzsku, kde pokračovali protesty po zastrelení tínedžera pri dopravnej kontrole. Oznámilo to francúzske ministerstvo vnútra, podľa ktorého bola uplynulá piata noc výtržností pokojnejšia než doposiaľ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Do ulíc francúzskych miest nasadili počas noci rovnako ako deň predtým 45.000 príslušníkov bezpečnostných síl. Posily však vyslali do miest Lyon, Grenoble a Marseille, kde boli nepokoje obzvlášť intenzívne.



Vo viacerých mestách vyhlásili nočný zákaz vychádzania. Autobusy a električky nepremávali po 21.00 h a zakázaný bol predaj veľkej zábavnej pyrotechniky a horľavých tekutín.



V Paríži a okolí, kde hliadkovalo okolo 7000 policajtov, zadržali do 3.00 h spolu 194 osôb. V Marseille polícia v sobotu večer rozohnala skupiny mladých ľudí zhromaždených v centre mesta.



Protesty a nepokoje vypukli po tom, ako policajt v utorok pri kontrole vozidla na parížskom predmestí Nanterre zastrelil 17-ročného mladíka alžírskeho pôvodu Nahela M. Znova to odkrylo rasové napätie v krajine a oživilo dlhoročnú kritiku prístupu francúzskej polície k menšinám, píše AFP.



Tínedžera v sobotu v Nanterre pochovali. Policajta, ktorý naňho strieľal, obvinili z úmyselného zabitia a umiestnili do väzby.