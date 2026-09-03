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Počas plavby z Gambie na Kanárske ostrovy zahynulo vyše 80 migrantov
Úrady spozorovali plavidlo v stredu približne 65 námorných míľ juhozápadne od Arguineguínu.
Autor TASR
Madrid 3. septembra (TASR) - Viac ako 80 migrantov zahynulo počas 26-dňovej plavby z Gambie na Kanárske ostrovy, oznámili vo štvrtok španielske námorné záchranné zložky. Telá mnohých obetí sa nepodarilo vyzdvihnúť pre nepriaznivé počasie, informuje TASR na základe správ agentúry Reuters a portálu SkyNews.
„Dnes ráno sme potvrdili približne 80 úmrtí z celkového počtu 128 cestujúcich. Preživší boli prevezení na mólo v Arguineguíne, kde sa o nich postarali miestne úrady,“ spresnila námorná záchranná služba. Keď sa záchranári dostali k člnu, nachádzalo sa na ňom už iba 44 preživších a päť mŕtvych, uviedla agentúra EFE.
Úrady spozorovali plavidlo v stredu približne 65 námorných míľ juhozápadne od Arguineguínu.
Šéf regionálnej vlády Kanárskych ostrovov Fernando Clavijo uviedol, že tragédia zdôrazňuje potrebu úpravy politiky štátu v oblasti migrácie, najmä po júlovom masovom príchode migrantov do exklávy Ceuta.
„Je neprijateľné, aby naďalej dochádzalo k stratám na životoch. Kanárske ostrovy... nemôžu považovať za normálne, že Atlantický oceán naďalej predstavuje smrteľnú pascu,“ vyhlásil Clavijo na platforme X.
Migračná trasa zo západnej Afriky na Kanárske ostrovy cez Atlantik patrí medzi najsmrteľnejšie na svete. Tisíce migrantov sa každý rok vydajú na túto cestu v preplnených člnoch v snahe dostať sa na španielske územie.
„Dnes ráno sme potvrdili približne 80 úmrtí z celkového počtu 128 cestujúcich. Preživší boli prevezení na mólo v Arguineguíne, kde sa o nich postarali miestne úrady,“ spresnila námorná záchranná služba. Keď sa záchranári dostali k člnu, nachádzalo sa na ňom už iba 44 preživších a päť mŕtvych, uviedla agentúra EFE.
Úrady spozorovali plavidlo v stredu približne 65 námorných míľ juhozápadne od Arguineguínu.
Šéf regionálnej vlády Kanárskych ostrovov Fernando Clavijo uviedol, že tragédia zdôrazňuje potrebu úpravy politiky štátu v oblasti migrácie, najmä po júlovom masovom príchode migrantov do exklávy Ceuta.
„Je neprijateľné, aby naďalej dochádzalo k stratám na životoch. Kanárske ostrovy... nemôžu považovať za normálne, že Atlantický oceán naďalej predstavuje smrteľnú pascu,“ vyhlásil Clavijo na platforme X.
Migračná trasa zo západnej Afriky na Kanárske ostrovy cez Atlantik patrí medzi najsmrteľnejšie na svete. Tisíce migrantov sa každý rok vydajú na túto cestu v preplnených člnoch v snahe dostať sa na španielske územie.