Počas plavby z Líbye zahynulo 41 migrantov, další sú nezvestní

Rím 24. februára (TASR) - Najmenej 41 migrantov zahynulo, keď sa im cez víkend v Stredozemnom mori počas plavby z Líbye do Talianska potopil čln. Informovali o tom v stredu agentúry AP a AFP s odvolaním sa na Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM).



Obete patrili medzi 120 migrantov, ktorí 18. februára vyplávali z pobrežia Líbye na nafukovacom člne. Už po 15 hodinách sa však ich čln začal napĺňať vodou.



Osem ľudí zahynulo, dokým sa k ich plavidlu dostala obchodná loď plaviaca sa v oblasti. Ďalšie osoby prišli o život počas náročnej záchrannej a pátracej operácie.



Medzi nezvestnými sa nachádzajú tri deti a štyri ženy. Posádke obchodnej lode sa podarilo zachrániť 77 utečencov, ktorí boli prevezení do talianskeho prístavného mesta Porto Empedocle.



Od začiatku roka 2021 sa v Stredozemnom mori utopilo približne 160 migrantov a utečencov v snahe dostať sa do Európy zo severu Afriky, priblížili agentúry. Za rovnaký čas však zhruba 3600 migrantov, ktorým sa nebezpečnú cestu podarilo prekonať, bolo deportovaných naspäť do Líbye.