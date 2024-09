Počas policajnej operácie v Novej Kaledónii bol zabitý muž

Nouméa 19. septembra (TASR) - Počas operácie francúzskych bezpečnostných síl v Novej Kaledónii bol v noci na štvrtok zabitý jeden muž. Počet obetí počas štyroch mesiacov nepokojov na tomto francúzskom tichomorskom území sa tak zvýšil na 12, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



V Saint-Louis došlo k potýčkam medzi civilistami a francúzskou políciou, ktorá pátra po približne desiatke miestnych obyvateľov podozrivých z účasti na útokoch proti bezpečnostným zložkám.



Do dediny Saint-Louis, ktorá má 1200 obyvateľov, je možné prísť alebo z nej odísť len pešo, po predložení dokladu totožnosti na kontrolných miestach na severe a juhu dediny. Do obce môžu inak prejsť len záchranné služby a sanitky.



Takmer všetky ostatné zátarasy na cestách v Novej Kaledónii boli zrušené. V platnosti však ostáva zákaz vychádzania medzi 22.00 a 5.00 h.



Francúzska polícia v auguste počas potýčok v meste Thio na východe krajiny zastrelila jednu osobu, ktorá na políciu strieľala. K podobnému incidentu došlo aj v júli, keď sa polícia dostala pod paľbu pri odstraňovaní zátarás v Mont-Dore pri hlavnom meste. Policajti aj vtedy streľbu opätovali, pričom o život prišiel jeden muž.



V polovici mája vypukli v Novej Kaledónii nepokoje pre plánovanú reformu volebného systému, ktorá by podľa domorodých Kanakov zmarila akékoľvek šance na nezávislosť súostrovia.



Niektorí z nich zabarikádovali cesty a podpaľovali alebo rabovali automobily, podniky a verejné budovy. Nepokoje si vyžiadali desať mŕtvych a spôsobili škody vo výške 2,2 miliardy eur. Francúzsko vyslalo na súostrovie tisíce vojakov a policajtov, aby obnovili poriadok.