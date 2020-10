Počas pondelkových protestov proti Lukašenkovi zadržali už sto ľudí

Minsk 26. októbra (TASR) - Počas protestov proti zotrvaniu Alexandra Lukašenka vo funkcii prezidenta bolo v pondelok v Bielorusku zadržaných viac ako sto ľudí.



Podľa agentúry Interfax o tom informovalo ľudskoprávne centrum Viasna. Najviac ľudí polícia zatkla v Minsku, spresnila Viasna.



Spravodajské weby a niektoré médiá v Bielorusku od pondelka rána informujú o protestných zhromaždeniach zamestnancov a o prípravách na štrajk vo veľkých priemyselných podnikoch.



K štrajku sa pripojili aj mnohé súkromné firmy. Na dverách niektorých obchodov a stravovacích zariadení sú preto oznámenia, že v pondelok nepracujú z technických príčin, z dôvodu inventúry alebo klientom oznámili, že majú voľný deň.



Objavili sa aj správy o štrajkoch v podobe "sit-in", ktoré sa odohrali na viacerých bieloruských univerzitách. Takúto formu protestov potvrdilo aj ministerstvo školstva. Vedenia viacerých fakúlt sa takéto akcie snažili zakázať, pričom sa odvolávali na nepriaznivú epidemiologickú situáciu.



Študenti niektorých univerzít okrem toho vyšli v malých zástupoch do ulíc Minska, kde chodci od rána vytvárajú reťaze solidarity.



Medzitým sa na spravodajských portáloch na sociálnych sieťach a v niektorých médiách objavili správy o zhromaždeniach pracujúcich a zastavení práce v niekoľkých významných bieloruských podnikoch - Hrodna Azot, v závode na výrobu kolesových traktorov v Minsku (MZKT), v závode na výrobu traktorov v Minsku (MTZ), či v minskom elektrotechnickom závode.



Podľa týchto informačných zdrojov bolo v pondelok ráno prijatých viac ako 100 správ o štrajku zamestnancov.



Mnoho štátnych firiem pritom oficiálne tvrdí, že pokračujú v práci, dodal spravodajský portál Meduza.io.



Aj bieloruská vláda v pondelok deklarovala, že priemyselné podniky v krajine pracujú ako obvykle. Podľa agentúry Interfax to vyhlásil námestník ministra priemyslu Česlav Šuľga.



Reagoval tak na správy nezávislých médií, že priemyselné podniky i menšie firmy a prevádzky v Bielorusku vstúpili do štrajku, ktorým sa domáhajú odchodu Alexandra Lukašenka z funkcie prezidenta.