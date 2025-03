Počas pouličných protestov zadržali v Turecku viac ako 340 ľudí

Istanbul 22. marca (TASR) - Viac ako 340 ľudí bolo v piatok večer zadržaných počas rozsiahlych pouličných protestov v Turecku, oznámilo ministerstvo vnútra. Demonštrácie vyvolalo zadržanie istanbulského starostu a dôležitej opozičnej osobnosti Ekrema Imamogla, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Státisíce ľudí vyšli v piatok neskoro večer už tretí deň po sebe do ulíc po celej krajine, čo vyvolalo strety s políciou v troch najväčších mestách - Istanbule, hlavnom meste Ankara a západnom pobrežnom meste Izmir. Polícia tam použila na rozohnanie demonštrantov slzotvorný plyn, gumové projektily a vodné delo.



Protesty sa rozšírili do viac ako 50 z 81 tureckých provincií. Minister vnútra Ali Yerlikaya v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že "343 podozrivých bolo dolapených pri protestoch, ktoré sa konali v Istanbule, Ankare, Izmire, Adane, Antalyi" a ďalších mestách po celej krajine. Varoval, že tí, ktorí "sa usilujú o chaos a provokácie, rozhodne nebudú tolerovaní!"



Imamogla, ktorý je hlavným politickým rivalom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zadržali v stredu stovky policajtov. Došlo k tomu štyri dni pred tým, ako mal byť nominovaný za prezidentského kandidáta opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) vo voľbách, ktoré by sa v Turecku mali konať v roku 2028.



Práve CHP vyzvala vyzvala na celoštátne protesty. Podľa Erdogana sú protesty "slepou uličkou" a Turecko sa nevzdá "pouličnému teroru".